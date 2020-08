Chrissy Teigen e John Legend preparam-se para ser pais pela terceira vez, como anunciaram no novo videoclipe do cantor, 'Wild'. E depois da novidade ter sido revelada aos fãs, a modelo tem destacado esta nova fase nas redes sociais.

Ainda este fim de semana, a manequim posou em fato de banho, colocando a 'barriguinha' em evidência.

De acordo com o Page Six, o fato de banho usado por Chrissy é da marca Gigi C e custa 175 dólares (147 euros). Imagens que pode ver na galeira.

Recorde-se que o casal já tem dois filhos em comum, os pequenos Luna, de quatro anos, e Miles, de dois.

