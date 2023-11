Chris Evans está em Portugal, possivelmente acompanhado pela mulher, a atriz Alba Baptista.

O ator esteve no restaurante Come Prima, em Lisboa, uma oportunidade que o estabelecimento não deixou passar em branco, tendo partilhado uma fotografia do ator, agradecendo-lhe pela preferência.

"É uma honra e um prazer enorme receber o ator internacional Chris Evans, também conhecido como Captain America, em nossa casa. Muito obrigado pela sua visita. Volte sempre", escreveram, na legenda da publicação.

Recorde-se que Chris Evans e Alba Baptista casaram-se este ano, depois de cerca de dois anos de namoro.