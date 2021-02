À espera do segundo filho, Chiara Ferragni partilhou com os seguidores do Instagram uma montagem fotográfica, que pode ver na galeria, onde mostra a evolução da gravidez.

"Das 11 às 32 semanas. Conseguem adivinhar o nome dela?", pode ler-se na legenda da publicação.

Importa referir que Chiara Ferragni aguarda a chegada de uma menina. A celebridade italiana e o marido, o rapper Fedez, já são pais de um menino: Leo, de dois anos.

