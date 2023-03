Chelsea Handler chegou aos 48 anos em grande! A atriz e comediante completou mais um ano de vida no dia 25 de fevereiro e comemorou a data na neve.

No Instagram, Chelsea Handler publicou uma fotografia que rapidamente chamou a atenção dos fãs e da imprensa internacional.

Em biquíni no meio de uma estância de esqui, é assim que podemos ver a artista - que exibia as bandeiras dos EUA e Canadá na parte superior do 'look'.

