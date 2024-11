Charli xcx e Emma Corrin e a equipa de '100 Nights Of Hero' terão ficado assustados com alguns acontecimentos 'assustadores' que viveram na Knebworth House, em Hertfordshire.

Uma fonte próxima disse: "A Charli e a Emma estava um pouco nervosas durante as filmagens de '100 Nights Of Hero' porque parecia que estavam sozinhas, mas quando as câmaras começaram a filmar, aconteceram coisas estranhas. O equipamento de gravação do som ficou com um defeito misterioso e começou a falhar, e a captar ruídos distorcidos quando ninguém estava a falar".

"As câmaras também começaram a piscar do nada. Quando olharam novamente, algumas das imagens não estavam bem, apesar de as condições serem perfeitas. Parecia que algo - ou alguém - estava a brincar com o equipamento. Foi assustador", acrescentou.

Verdade ou não, o que é certo é que esta é uma boa história para contar e recordar no Halloween.

