Charlene McKenna, que se tornou conhecida ao dar vida à personagem de Laura McKee na série 'Peaky Blinders', revelou que deu à luz uma filha, Martha Josephine, em março.

Numa entrevista à RTE Radio 1, a atriz falou de como tem lidado com esta nova fase da sua vida: "Tenho uma bebé pequena, não estou a par das coisas há algum tempo. Tenho desfrutado da minha menina. Ela é muito especial", afirmou.

A bebé, recorde-se, é fruto do casamento com Adam Rothenberg, com quem deu o nó em 2021.

