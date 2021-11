Ainda a recuperar de uma grave infeção nos ouvidos, nariz e garganta, a princesa Charlene não conseguiu marcar presença nas comemorações do Dia Nacional do Mónaco, uma vez que se encontra internada numa clínica.

Ainda assim, não deixou a data passar em branco e destacou-a nas redes sociais com um vídeo que mostra a bandeira do Mónaco com o hino como som de fundo.

A mulher do príncipe Alberto regressou recentemente da África do Sul, mas continua com saúde frágil, a sentir "profundo cansaço".

Longe dos filhos, a princesa viu-se homenageada com um gesto carinhoso dos gémeos Jacques e Gabriella, que se fizeram notar nos festejos da festa nacional com cartazes dedicados à mãe.

