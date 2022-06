Mais de um ano depois do seu afastamento temporário (devido a problemas de saúde), eis que Charlene do Mónaco marcou presença num compromisso internacional.

A princesa surgiu acompanhada pelo marido, o príncipe Alberto, e pelos filhos, Jacques e Gabriella.

Aos poucos, conforme destaca a revista Hola!, a princesa monegasca tem recuperado a sua agenda dentro do principado e agora no exterior.

A família viajou até à Noruega a propósito do centenário do desaparecimento do príncipe Alberto I, pioneiro na descoberta do mundo marítimo.

Foi ainda feita a inauguração de uma exposição em Oslo na qual se contou com a presença do príncipe Haakon da Noruega.

Veja as imagens:

