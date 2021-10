A princesa Charlene confessou que "mal pode esperar para voltar para casa e para os filhos" na mais recente entrevista que deu.

A mulher do príncipe Alberto do Mónaco, com quem está casada desde 2011, passou alguns meses na África do Sul depois de ter contraído uma grave infeção no nariz, ouvidos e garganta.

"Qualquer mãe ao ser separada dos filhos por meses sentir-se-ia da mesma maneira que me senti", referiu a princesa.

"Vim para a África do Sul para ver os projetos da fundação. Não sabia que estava doente na altura, com uma infeção. Fui tratada imediatamente. Infelizmente, prendeu-me por meses na África do Sul", lamentou.

"Fui submetida a um procedimento - que foi bem sucedido. Estou bem, e a sentir-me mais forte. Passei por outro procedimento. Mal posso esperar para voltar aos meus filhos, de quem sinto uma falta terrível", referiu.

Charlene sublinhou ainda que apesar deste percalço pretende regressar ao país para continuar o trabalho ligado à defesa da vida animal que por lá começou.

