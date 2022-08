Channing Tatum e Zoë Kravitz fizeram as malas e viajaram até Itália, onde estão a desfrutar de momentos de descanso com sol, banhos e muito romance.

De acordo com o Page Six, o casal foi fotografado durante as férias, e até foi apanhado a beijar-se ao longo do dia num barco.

Momentos divertidos e com muito romance à mistura que estão a circular nas redes sociais. Veja nas publicações abaixo:

Leia Também: Salma Hayek dança com Channing Tatum em dia de festa