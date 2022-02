A filha mais velha de César Mourão, Mariana, celebrou 13 anos no dia 2 de fevereiro e o comediante decidiu mimá-la com uma viagem surpresa.

Pai e filha embarcaram rumo a Londres esta sexta-feira e a jovem apenas soube do destino quando chegou ao local, contou César Mourão na sua página de Instagram.

"Entrou no carro de manhã, para ir com o pai para o escritório, faria tempo no computador enquanto o pai tinha uma reunião. Acabou em Londres e só soube que era este o destino, quando aqui chegou. Olhos tapados, ouvidos tapados no avião, etc… só no aeroporto é que percebeu. Ainda não cabe nela de felicidade", escreveu.

Recorde-se que Mariana nasceu de um relacionamento passado. O ator e humorista é ainda pai Martim, de três anos, e Xavier, de um ano, da atual relação com Joana Lousão.

