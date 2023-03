César Mourão anima os finais de tarde dos telespectadores da SIC no programa 'Vale Tudo', que passou recentemente a ser transmitido diariamente, no âmbito de uma aposta do canal para competir com o 'Vai ou Racha', concurso apresentado por Pedro Teixeira na TVI.

Na edição desta sexta-feira, 24 de março, o comediante não resistiu em mandar uma 'farpa' à TVI quando descobriu que a vencedora de um desafio se chamava Cristina Ferreira.

"Olha, digo-te uma coisa, há muito tempo que uma Cristina Ferreira não ganhava alguma coisa. Há muito tempo...", atirou o humorista enquanto falava com João Manzarra, deixando o estúdio às gargalhadas.

"Tinha que ser na SIC, mais uma vez", completou Rui Unas.

