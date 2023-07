César Mourão está de férias em Los Angeles e passou por Hollywood tendo registado o momento numa publicação divertida.

O humorista esteve no famoso Passeio da Fama e registou o momento em que encontrou a 'sua' estrela.

"Pronto, ficam a saber o que vim fazer a L.A! Inauguração da minha estrela no Walk of Fame. Optaram por não pôr apelido e escrever em Latim, aproveitando para me homenagear a mim e à salada mais famosa do mundo. Obrigado, Hollywood", escreveu, na legenda de uma fotografia onde se pode ver uma estrela com o nome "Caesar" e que lhe valeu alguns comentários divertidos como foi o caso do de Maria Rueff.

"Caraças, então mas ele é nomeação para os Globos, ele é estrela no Passeio da Fama. Onde é que vais parar?", comentou a atriz.