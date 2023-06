Sendo um pai muito 'babado', César Mourão não resiste em partilhar com os seguidores momentos que partilha com os filhos. Ainda esta quarta-feira, 28 de junho, o comediante e artista publicou na sua página de Instagram um ternurento retrato no qual posa com o pequeno Martim, de quatro anos.

"Companheirão de jantar", escreveu na legenda da publicação.

Os elogios não tardaram em chegar através da caixa de comentários.

"Que lindos, os olhos desse pequeno, são maravilhosos", "Lindo! A felicidade aí está!" e "Que giros os miúdos" foram algumas das palavras que se destacaram.

Recorde-se que o comediante é também pai de Xavier, de dois anos, que tal como Martim nasceu da atual relação de César com Joana Lousão e ainda de Mariana, de 14 anos, fruto de um anterior relacionamento.

