Esta sexta-feira, 24 de setembro, ficará para sempre marcada na vida de César Mourão. O comediante revelou que concretizou um dos sonhos que tinha para a sua vida profissional: o lançamento da sua produtora de conteúdos.

"Hoje queria falar-vos de um sonho. Assim como sempre me fascinou estar num palco ou em frente a uma câmara, fascina-me a criação, o desenvolvimento, o encanto da ideia vinda do zero", começa por referir.

"Hoje lanço a minha produtora de conteúdos. Sinto-me feliz e realizado com o que alcancei, não ambiciono fazer mais, ambiciono fazer melhor, e como não quero estar conformado e acordar estagnado aqui está uma vertiginosa aventura. Por isso escolho fazer diferente, agregar competências, apontar para cima alavancado no que foi para trás e no que existe hoje. Faço-o com amigos, todos eles melhores que eu, só assim sei caminhar. Quem acredita vai e hoje nasce a @313features", comunica.

"O nosso primeiro projeto estreia já em dezembro na Opto e será a minha estreia também na realização. Para a semana saberão novidades", termina.

