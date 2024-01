César Mourão é um sportinguista de 'alma e coração' e, por isso mesmo, quis entrar em 2024 ainda mais próximo do seu clube.

O humorista visitou o museu dos leões nos primeiros dias do ano e foi o próprio emblema verde e branco a divulgar esse registo.

"O Museu do Sporting começou o ano com uma visita muito divertida! César Mourão e a sua família quiseram começar o ano com uma visita ao Estádio e Museu Sporting", pode ler-se na partilha disponibilizada abaixo que mostra o comunicador ao lado do troféu da liga portuguesa, conquistado na época 2020/2021.

