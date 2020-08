A certidão de óbito de Kelly Preston revela que a atriz morreu na sua casa, na Flórida, onde vivia com a família, após a batalha contra o cancro da mama, informa a Us Weekly. A atriz faleceu no dia 12 de julho, aos 57 anos.

A publicação adianta também que o documento refere que o corpo da mulher de John Travolta foi cremado em Brooksville, Flórida.

Recorde-se que Kelly e Travolta têm dois filhos em comum, Ella, de 20 anos, e Benjamin, de nove. O casal tinha mais um filho, Jett, que morreu em 2009.

