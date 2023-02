Ainda no âmbito dos festejos do Dia dos Namorados, celebrado a 14 de fevereiro, Maria Sampaio resolveu usar uma cena antiga da série 'Morangos Com Açúcar' para lançar um apelo importante.

"Esta cena foi gravada há uns 18 anos nos 'Morangos Com Açúcar', e esta realidade, infelizmente, continua", escreveu a atriz.

A cena em questão mostra um momento em que a personagem interpretada por Maria Sampaio conversava com a protagonista Cláudia Vieira sobre uma amiga que estaria a ser agredida pelo namorado.

"Se sofres algum tido de violência liga 116 006", reforçou a atriz, lembrando assim o contacto da APAV - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

Leia Também: Cláudia Vieira. Das nódoas negras do 'Vale Tudo' ao retorno de 'Morangos'