Céline Dion surpreendeu ao marcar presença na 66.ª gala de entrega dos Grammy Awards que decorreu na noite de domingo, dia 4 de fevereiro, em Los Angeles [madrugada de segunda-feira em Portugal].

A cantora, de 55 anos, fez uma rara aparição pública ao subir ao palco da Crypto.com Arena para apresentar o último prémio da noite, na categoria de Álbum do Ano, galardão que a artista venceu pela primeira vez há 27 anos. Este ano quem levou o troféu para casa foi Taylor Swift.

Como relata a People, Céline Dion foi recebida na gala com uma ovação de pé. "Obrigada a todos, também vos amo. Quando digo que estou feliz por estar aqui, estou a falar a sério, de coração", disse a cantora logo no início do seu discurso.

De recordar que a artista foi diagnosticada com a síndrome síndrome de pessoa rígida, uma condição rara que a tem deixado afastada dos holofotes e dos palcos.

