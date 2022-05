A enfrentar alguns problemas de saúde, a artista, Celine Dion passou o Dia da Mãe, que se celebrou em vários países no último domingo, na companhia dos três filhos.

A data foi destacada nas redes sociais com uma rara foto em que a cantora aparece ao lado de René-Charles, de 21 anos, e dos gémeos, Eddy e Nelson, de 11. Na legenda, Céline dedicou algumas palavras a todas as mães, em especial às da Ucrânia, que perderam os filhos ou que lutam pela sua sobrevivência.

"Sinto-me muito afortunada por estar com os meus filhos. Penso nas mães da Ucrânia e de todo o mundo que perderam os seus filhos... E em todas as mães que estão constantemente preocupadas em manter os filhos em segurança. E nas mães que dedicam cada grama da sua energia para dar aos filhos as necessidades básicas da vida. Essas mães são realmente as corajosas e dedico este Dia das Mães a todas elas", escreveu.

Recorde-se que os três filhos da artista nasceram do casamento com René Angélil, que morreu em 2016.

