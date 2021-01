Há mais um músico na família de Céline Dion. A cantora revelou esta terça-feira que o filho, René-Charles, de 20 anos, fruto da união com o falecido marido René Angélil, lançou o EP 'CasiNo.5'.

"Estou muito orgulhosa do meu filho. O meu amor por ele é tão forte, e comove-me profundamente que uma das suas paixões também seja a minha", disse a mãe 'babada' nas stories da sua página de Instagram.

De acordo com a revista People, René-Charles lançou o EP no dia 11 de janeiro, que inclui os temas 'Mamba Mentality', 'Money, Thrills and Rest', 'NO Ls', 'GG4 (feat. PAKKA)' e 'LV'.

Recorde-se que a artista e o falecido René Angélil são ainda pais dos gémeos Eddy e Nelson, de 10 anos.

