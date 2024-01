Céline Dion vai 'abrir o coração' sobre a síndrome de Moersch-Woltmann, mais conhecida por síndrome de pessoa rígida, com que foi diagnosticada em 2021 e que a afastou dos palcos.

'I Am: Céline Dion' ['Eu Sou: Céline Dion'] foi anunciado na passada segunda-feira, dia 29 de janeiro, e irá focar-se na vida e nas conquistas da cantora, com destaque para os dois últimos anos, marcados pela doença que tem diminuído a sua mobilidade e oralidade.

O filme será realizado por Irene Taylor, que esteve nomeada para os Óscares em 2009, e promete "capturar a vida privada nunca antes vista desta estrela global".

Nas redes sociais de Céline foi, entretanto, publicado um comunicado sobre este documentário. "Estes últimos anos têm sido um grande desafio para mim, uma jornada desde a descoberta da minha condição até aprender como conviver com ela sem deixar que me defina", fez notar a cantora, de 55 anos.

"Durante esta ausência [dos palcos], decidi que queria documentar esta parte da minha vida para tentar sensibilizar para esta condição pouco conhecida, para ajudar outras pessoas que partilham este diagnóstico", explicou ainda Céline.

'I Am: Céline Dion' ainda não tem data de estreia. O documentário está a ser produzido pela Amazon Prime Video, plataforma na qual será disponibilizado.

Vale lembrar que Céline revelou que sofria do síndrome de pessoa rígida no final de 2022, altura em que anunciou também o adiamento dos concertos da digressão que tinha agendada. Meses depois, a cantora explicou que as datas em causa seriam mesmo canceladas.

