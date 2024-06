Céline Dion viveu uma divertida noite ao lado dos filhos gémeos, Nelson e Eddy, de 13 anos. A família foi assistir ao concerto de Hauser - um dos artistas preferidos da cantora - no Encore Theater do Wynn Las Vegas, no sábado, dia 22 de junho.

O momento ficou registado em imagens que foram publicadas na página de Instagram de Hauser.

Como pode ver no vídeo abaixo, o artista fez questão de destacar a presença de Céline durante o concerto, tendo tecido rasgados elogios à cantora. E no fim todos se encontraram nos camarins.

Sobre este encontro, Hauser disse: "Somos os maiores fãs um do outro! À espera, pacientemente, do nosso dueto e sei que ela vai voltar aos palcos mais forte do que nunca, pois só existe uma Céline".

