Céline Dion cancelou a digressão norte-americana devido a problemas de saúde, como foi anunciado nas redes sociais.

Numa nota que foi partilhada publicamente, a artista destacou que "esperava estar pronta" para realizar os espetáculos, mas "tem de ser mais paciente e seguir os conselhos dos médicos".

De acordo com o New York Post, a artista realizou 52 concertos numa digressão que aconteceu antes da Covid-19 espalhar-se pelo mundo e pretendia retomar os espetáculos no dia 9 de março de 2022.

No mesmo comunicado, Céline Dion mostrou-se também ansiosa para conseguir ficar bem e "mal pode esperar para voltar aos palcos de novo".

