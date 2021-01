Sob o sistema de condecorações britânico, os indivíduos são premiados com base no mérito por realizações ou serviços excecionais. O sistema existe há séculos e para muitas pessoas a perspetiva de se tornar Comendador(a), Oficial ou Membro da Excelentíssima Ordem do Império Britânico (CBE, OBE ou MBE) ou Cavaleiro ou Dama ainda representa o culminar do sucesso.

Existem vários indivíduos, no entanto, que rejeitaram uma oferta da Rainha de receberem uma homenagem. Durante muito tempo, as rejeições muitas vezes passaram despercebidas e os motivos pelos quais as pessoas recusaram as ofertas não foram conhecidos. No entanto, em 2012, o governo britânico foi forçado a divulgar uma lista de todos os indivíduos que recusaram honras antes de 2000.

Veja esta galeria para descobrir quais os rostos famosos que rejeitaram as homenagens do monarca britânico (por variados motivos).

Leia Também: Megxit: Autópsia de um conto de fadas da realeza