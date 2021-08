Muitas celebridades gostam de retribuir o que recebem, e não há maneira melhor de o fazer do que investindo na educação. Ao longo dos anos, vimos muitas estrelas a abrir escolas em vários locais, desde as suas cidades natais até ao estrangeiro. A grande maioria dessas escolas visa ajudar crianças de meios desfavorecidos, em risco de abandono escolar e de enveredarem pela delinquência, e até sem possibilidades financeiras de irem à escola.

Desde nomes famosos no mundo da música a estrelas de cinema e personalidades do desporto, nesta galeria ficará a conhecer as estrelas que fundaram escolas.

Leia Também: Celebridades que não se importam de não usar maquilhagem