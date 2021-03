Quando a maioria das pessoas pensa em distúrbios de aprendizagem, pensa em dislexia, que afeta as áreas do cérebro que processam a linguagem, dificultando a leitura e a relação dos sons da fala com letras e palavras. É o mais comum dos distúrbios de aprendizagem, mas existem muitos outros, como a discalculia, que envolve dificuldade de compreensão da aritmética. Há também a Perturbação de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), que pode causar níveis anormais de comportamentos hiperativos e impulsivos e causar problemas de concentração ou em ficar quieto, e há a dispraxia, que é um distúrbio neurológico que afeta a capacidade de planear e processar tarefas motoras.

É importante aumentar a consciencialização desses distúrbios de aprendizagem para que as pessoas possam obter a ajuda de que precisam mais cedo e para que as pessoas à sua volta possam parar de as rotular como "preguiçosas" ou "estúpidas", o que infelizmente é o caso com muita frequência.

Também as celebridades passaram pelo mesmo antes da fama, com professores ou familiares, quando lutavam com coisas que outras crianças já tinham feito, e muitos só descobriram décadas depois que simplesmente funcionavam de maneira diferente das outras pessoas.

Clique para ver quais as estrelas que alcançaram a grandeza apesar dos seus distúrbios de aprendizagem, ou muitas vezes por causa deles!

Leia Também: As entrevistas da realeza mais reveladoras de todos os tempos