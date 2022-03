"Gravei este vídeo no ano passado durante as gravações de 'Um Lugar Ao Sol'. Faz mais de um ano! Ainda nem tinham começado a assistir à novela e já estávamos a finalizar as cenas". Foi com estas palavras que Cauã Reymond deu início à recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta quinta-feira, 24 de março, onde recorda as gravações da novela.

"Foi um trabalho inédito para mim nesse sentido. Gravar uma novela inteira para ser exibida depois, como uma obra fechada. Mas valeu muito a pena", afirmou na legenda de um vídeo.

"E este é só um agradecimento de quem chegou aqui comigo, Christian, Renato, todo elenco, produção, direção, guião. Hoje vai ao ar o penúltimo capítulo desta história! Já estou com saudades", acrescentou.

No vídeo, o ator brasileiro confessa: "Foi o trabalho mais difícil que já fiz até hoje, mais cansativo".

