Por causa da pandemia da Covid-19, já foram várias as vezes que Catarina Siqueira teve de ficar com a filha, Luz, em isolamento. Neste momento, a atriz encontra-se precisamente nessa situação, preparando-se para regressar ao 'normal' ainda esta semana.

"Penúltimo dia do quarto isolamento. Foi dose, oh miúda! Mas ela é rija, e a melhor companhia do mundo", começou por dizer aos seguidores da sua página de Instagram, junto de uma fotografia em que aparece com a filha.

"Temos a sorte de ter uma casa com terraço, agora com 'um mega piscinão'. Trabalhar nem sempre é fácil e muitas vezes torna-se impossível. Decidi que não ia stressar mais. É o que é. Dias melhores virão. Mais fáceis pelo menos", disse.

"Por agora, valha-nos o ainda possível teletrabalho, a terapia semanal e uma boa dose de amor diário", rematou.

