Catarina Siqueira e Marco Campos estão mesmo separados. O ex-casal tentou, durante "largos meses", manter em segredo esta decisão que nas últimas horas viram exposta em diversos meios de comunicação social.

Ao início da tarde, a atriz optou por emitir um comunicado onde confirma o fim da relação de 18 anos com o pai da filha, a pequena Luz, de sete anos. "Hoje o dia amanheceu com a notícia que conseguimos resguardar há já largos meses. Antes que isto tome as proporções erradas... vamos lá", começou por escrever Catarina, explicando depois o que aconteceu.

"Dezoito anos de uma história bonita que agora segue escrita de forma diferente. O amor tem mil formas de ser e esse permanece representado no respeito e enorme amizade que o Marco e eu temos um pelo outro. Seguimos certos e bem cientes de que o sentido de família vale mais que qualquer coisa e é nessa base que construímos agora um novo caminho, separados. A Luz será sempre a nossa prioridade e no que toca ao equilíbrio, está tudo muito certo. Obrigada por todo o cuidado que temos sentido, tanto da vossa parte, como da comunicação social, que até agora, se comportou connosco de forma irrepreensível", acrescentou Catarina, destacando o carinho que continuará a existir.

A artista, no entanto, optou por terminar o comunicado com algum humor: "P.S. - isto é só um textinho bonito. Na verdade separámo-nos ontem à pressa só para não deixar de fazer parte da super trend deste verão". Veja abaixo.



