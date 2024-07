Catarina Miranda foi uma das participantes que entraram no 'Dilema' este domingo, dia 7 de julho. E horas depois de ter sido anunciada como uma das concorrentes, foi publicado um vídeo nas stories da sua página de Instagram.

"Estive em pausa por uns tempos porque estive a ver o formato todo em francês para poder jogar", disse aos seguidores, pedindo depois o apoio de todos.

"Aceitei o desafio e estou a contar novamente com vocês, com o apoio de sempre, o carinho de sempre para fazermos deste 'Dilema' o maior sucesso deste verão. A única coisa que vos posso garantir é que vai ser uma animação e o caos vai estar à mistura, não fosse eu a agente do caos", acrescentou.

