Catarina Mira, antiga apresentadora do Disney Kids e atriz de 'Morangos Com Açúcar', esteve no podcast 'Gender Calling', onde confessou que tem "alguma mágoa por não ser atriz".

Apesar de em Portugal ter tido várias oportunidades, foi quando chegou a Londres - para onde se mudou há quase dez anos - que começou a deparar-se com os "nãos".

"Nunca tinha sofrido muita rejeição em Portugal. Sempre fui trabalhando sucessivamente, inclusivamente fiz um programa para a Disney durante quatro anos. Fui tomando sempre como garantido", confessou, acrescentando que foi "perdendo a confiança" a partir do momento em que sentiu na pele a rejeição quando se mudou para Inglaterra.

Catarina Mira recordou que chegou a fazer audições para 'Game of Thrones', mas não conseguiu "vingar". "Foram-me dadas oportunidades e eu não vinguei. Devia ter-me liberto das minhas inseguranças", disse.

Em Londres, diz, trabalhou em várias áreas, como na restauração e hotelaria. "Aqui é normal. Num dia estás a fazer o que amas, no outro estás a pagar as contas. Não é propriamente motivo de envergonha. É uma realidade um bocado escondida, mas certamente que há atores em call centers em Portugal. Aliás, uma das minhas melhores amigas, a Vanessa Martins, quando começou a Frederica tinha três trabalhos - num deles era vendedora de seguros num call center", destacou em conversa com Catarina Marques Rodrigues.

Mãe do pequeno Wolf, de quase dois anos, Catarina Mira também recordou o parto em casa. Além disso, falou do companheiro Martin - que passou por uma depressão profunda e com quem mantém uma relação há oito anos. Para ouvir o podcast, clique aqui.

Leia Também: Madalena Aragão assume relação com Lucas Dutra. "A pequenina já namora"