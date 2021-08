Catarina Gouveia encontra-se, atualmente, na Suíça, país para onde teve a oportunidade de viajar no âmbito de uma parceria profissional. Nas redes sociais, a atriz tem-se revelado encantada com o lugar, destacando as enormes paisagens a que tem tido acesso.

"Tinha tanta curiosidade e vontade de conhecer a Suíça", escreveu na mais recente publicação que fez sobre o assunto.

"Que honra e privilégio viver estes dias, neste pedaço de céu", completa.

Veja na publicação seguinte as últimas fotografias desta 'escapadinha' de Catarina...

Leia Também: Catarina Gouveia fascinada com novo destino: "De tirar o fôlego"