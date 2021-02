Desde que trocou alianças com Pedro Melo Guerra, que Catarina Gouveia tem sido 'bombardeada' com questões sobre a vontade do casal em ter o primeiro filho. Um tema que a atriz abordou esta sexta-feira nas suas redes sociais, explicando que aumentar a família não está nos planos do casal para já.

"Acho que esta é a questão mais frequente e eu fico muito feliz por essa curiosidade mesmo! Contudo, casámos há poucos meses e não faz, de todo, parte dos planos a curto/médio prazo. Queremos muito curtir a vida a dois, fazer ainda algumas viagens os dois e, depois, esperar que Deus nos abençoe com a maior das dádivas! Mas não a curto/médio prazo", afirmou.

Vale recordar que Catarina e Pedro trocaram alianças a 10 de outubro de 2020 numa cerimónia ao ar livre o Algarve. O casal seguiu depois para a lua de mel no paraíso das Maldivas.

