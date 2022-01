Catarina Gouveia vive uma fase positiva na sua vida. A atriz, de 34 anos, está grávida pela primeira vez, fruto do seu casamento com Pedro Melo Guerra. No entanto, a artista tem ainda mais motivos para sorrir.

Encontra-se neste momento a ser construída a sua casa de sonho na Comporta, lugar onde viverá no futuro.

As construção da propriedade evolui a cada dia, conforme a artista mostrou nas histórias da sua conta de Instagram.

"Todas as coisas da vida são criadas duas vezes: quando as sonhamos e quando as concretizamos", escreveu numa das imagens.

Imagens da nova casa de Catarina Gouveia© Instagram - Catarina Gouveia

