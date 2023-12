Catarina Gouveia usou a sua conta no Instagram na noite deste sábado, dia 23, para falar sobre um tema que a incomodou durante vários meses e que se prende com o facto de a filha, Esperança, ter começado a andar 'tarde'.

Há muitos bebés que começam a dar os primeiros passos por volta do primeiro ano de vida, algo que não aconteceu com a filha da influenciadora, o que a levou a passar por momentos mais difíceis de gerir, após várias pessoas terem apontado a menina como "preguiçosa".

"No que toca aos nossos bebés temos, de uma forma geral, a febre da pressa. (...) Mas e se, em vez do nos apressarmos, a nós e a eles, aprendêssemos apenas a viver satisfeitos com aquilo que já são capazes de fazer no momento presente?", começou por questionar a também atriz, tendo partilhado um vídeo onde se pode ver a pequena Esperança a caminhar na rua.

"Desde os 12/13 meses da Esperança que começámos a ter de lidar com a insuportável questão 'mas ela ainda não anda?', seguida muitas vezes, da igualmente insuportável, resposta: 'É preguiçosa'. Os primeiros passos chegaram uma semana depois dos 17 meses. Portanto, significa que ficámos, praticamente, durante meio ano a lidar com a impaciência e a corrigir o 'preguiçosa' para 'maravilhosa'. Corrigimos sempre. Sabemos que ela não entendia sequer, mas fazíamos questão", continuou Catarina, explicando depois o motivo pelo qual insistiam na correção.

"Qual é a mensagem que aceitamos passar aos nossos filhos quando, desde tão cedo, condescendemos com este tipo de rótulos? Que eles por si só não bastam e que precisam de ser sempre mais do que já são? (...) Respeitar, sem julgamentos e sem 'apressados' à nossa volta, que chegam cheios de boas intenções com aqueles incentivos de colocar os bebés agarrados pelos braços, em posturas inadequadas, para as quais não estão sequer preparados", acrescentou ainda.

"Achei mesmo que devia escrever com o coração sobre isto. Não foi fixe estar sempre a ouvir isto, mesmo que se sinta a boa intenção. Respeitar a criança e os pais da criança não passa por chamá-la de preguiçosa. Todas as crianças são MA-RA-VI-LHO-SAS!", concluiu.

