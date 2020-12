Catarina Gouveia está de parabéns este sábado, 12 de dezembro, pelas 33 primaveras e este é, por certo, um dos aniversários mais felizes da sua vida, que surge no final de um ano repleto de acontecimentos marcantes.

Foi em 2020 que a atriz concretizou o sonho de subir ao altar com Pedro Melo Guerra, numa cerimónia que tomou lugar a 10 de outubro no Algarve.

Seguiu-se a lua de mel nas Maldivas, cujas imagens renderam a internet, e regressada da memorável viagem, a atriz continua a viver na sua 'bolha de amor', agora no ninho que constrói ao lado do marido.

Foi também este ano, meses antes do casamento, que Catarina e Pedro compraram uma casa de campo, para onde se mudaram recentemente.

A nível profissional, foi uma das estrelas da novela 'Terra Brava', da SIC, com a personagem Diana, e foi protagonista de uma das entrevistas mais aclamadas do programa 'Alta Definição', do mesmo canal, onde fez revelações inéditas sobre as dificuldades que enfrentou na juventude.

Neste dia especial, recorde na galeria o marcante ano de Catarina Gouveia em imagens.

