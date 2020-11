Catarina Furtado recebeu, esta segunda-feira, o Prémio Best Public Leaders - Liderança Feminina, como fez questão de destacar no Instagram.

"Da nomeação para a vitória. Ontem no Casino do Estoril (cumprindo todas as regras de segurança) recebi o Prémio Best Public Leaders - Liderança Feminina", começou por escrever, esta terça-feira, na rede social.

De seguida, aproveitou o momento para deixar um agradecimento: "Muito obrigada a quem me nomeou e a quem votou em mim nas diferentes categorias que estavam em avaliação".

Uma publicação onde falou ainda do seu discurso na entrega do troféu: "Destaquei as pessoas que comigo fazem acontecer e sublinhei uma das características que acho mais importantes na minha caminhada: Empatia. Gostar de pessoas e fazer com que elas se sintam indispensáveis. Somos todos substituíveis mas é determinante valorizar as pessoas em tempos de máquinas e números. E juntar talentos, boas energias e vontade. E acreditar sempre! Eu desisto muito poucas vezes! Contei que já em criança e adolescente desejava ser coreógrafa para, através da escrita do corpo, passar mensagens que pudessem contribuir para a construção de um mundo mais justo. Hoje, a minha liderança, através da comunicação, passa tanto por essa ambição".

Veja a publicação na íntegra:

Leia Também: Catarina Furtado volta a ser reconhecida e "não é um prémio qualquer"