Catarina Furtado recebeu várias carinhosas mensagens ao longo desta sexta-feira, 25 de agosto, dia em que completa 51 anos. Entre as muitas palavras, destacam-se as que foram escritas pelo amigo Nuno Baltazar.

"Parabéns, meu amor! No teu dia de aniversário faço sempre um balanço da nossa história. Hoje, no silêncio da manhã, lembrei este último ano e sinto que é um dos mais bonitos destes tantos em que caminhamos de mãos dadas. Sempre a descobrir ainda mais as curvas do teu corpo e do teu coração", começou por escrever.

"Foi um ano de bonitos abraços, de silêncios e cumplicidades. Cuidamos um do outro! Como se deve fazer quando se ama. Contigo continuo a ser melhor, a sentir melhor e a olhar mais atento o mundo para lá do que me rodeia. Sou muito mais feliz por te ter na minha vida, por poder aprender contigo, por receber o teu amor e poder amar-te também", acrescentou.

"Hoje é mais um dia de celebrar a tua vida e te dar amor. Todo o que mereces! Amo-te para sempre, meu verão! Parabéns", completou o estilista.