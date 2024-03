Catarina Furtado assinalou o Dia do Pai no Instagram com a partilha de fotografias ao lado do pai, o jornalista Joaquim Furtado.

No texto que acompanha as imagens, a apresentadora deixou ainda uma palavra de agradecimento ao pai dos seus filhos, João Reis, que se separaram no ano passado.

"O meu pai. E pai da minha irmã. O dia de hoje é só uma desculpa para vos dizer o quanto gosto dele. É muito. Deixo também um abraço grande e grato ao pai dos meus filhos, João Reis. E deixo uma palavra de conforto a quem não tem o pai por perto. E a todos os pais que estão sempre a tempo de serem melhores. E a todos os filhos que estão sempre a tempo de mimar mais os pais", escreveu Catarina Furtado na legenda das fotos.

Leia Também: Catarina Furtado no 'Taskmaster'? "Vã tentativa de comprar o árbitro"