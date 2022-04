Catarina Furtado revelou-se encantada com um presente que recebeu do artista Gil Ramos, nomeadamente um quadro com o seu retrato. Tudo aconteceu durante um evento em Paredes no qual a comunicadora marcou presença.

"É uma contradição: das situações que me deixam mais feliz, são os momentos de partilha e de proximidade a contar (a ouvir e a responder) a minhas experiências enquanto documentarista dos 'Príncipes do Nada', Embaixadora de Boa Vontade do UNFPA e Presidente da Corações com Coroa. E a contradição está em que os relatos são de um mundo real que é cruelmente injusto, desigual e violento", reflete.

"Mas acabo sempre relembrando e homenageando as pessoas (os projectos e os investimentos certeiros) que todos os dias contrariam o errado e transformam realidades, mentalidades, vidas", reconhece.

"E eis que fui surpreendida por dois presentes: uma carta da Dina, mulher cigana num processo de conhecimento do seu potencial e um quadro maravilhoso do artista, tão simpático Gil Ramos", completa.

