Para Catarina Furtado, esta quarta-feira, 25 de maio, não podia ser mais especial. Maria Beatriz, a filha mais velha da apresentadora, está de parabéns e a 'mamã babada' destacou a data nas redes sociais logo nos primeiros minutos do dia.

"A minha Papoila faz hoje 16 anos. Não me apercebi de como cresceu. Já não me cabe no colo embora eu sinta e lhe diga todos os dias que é seu o meu colo inteiro", começou por escrever.

"Está a aprender a voar fora do ninho, o que me deixa com um orgulho imenso mas confesso que me sossega saber que não saio da sua linha de visão, que sou o seu poço dos segredos, uma espécie de bússola dos incontroláveis sentires que uma adolescência exigente provoca. Tento não falhar, falhando, inevitavelmente. Estou cá. Ao perto e ao longe, respeitando a sua individualidade, admirando a sua imensa beleza, a sua deliciosa sensibilidade, um ser que tanto agradeço ter-me sido entregue para cuidar. Que sorte temos, João [Reis]! Nasceu no dia da espiga. E isso diz tanto sobre a nossa Beatriz. Que nasceu num dia feliz", acrescentou.

Além de Maria Beatriz, Catarina Furtado é mãe de João Maria, de 14 anos. Ambos são fruto do casamento com o ator João Reis, que é ainda pai de Maria e Francisco, este fruto da relação passada com a atriz Joana Seixas.

Leia Também: "Tínhamos este recado. Alguém deixou sabendo que os salvaríamos"