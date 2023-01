Catarina Furtado aproveitou o Dia Internacional do Obrigado, que se assinalou esta terça-feira, para recordar um vídeo de Pelé com Chico Buarque.

Na legenda das imagens, a apresentadora começou por tecer rasgados elogios ao 'rei' do futebol, que morreu no dia 29 de dezembro. "Pelé partiu. Um rei no seu país, uma inspiração para o mundo. Um homem bom. Com a humildade em doses certas que sempre lhe permitiu sorrir com tanta genuinidade e liberdade. Gostava de abraços e de música. Marcou golos com o pé, a cabeça e o coração", disse.

De seguida destacou o cantor brasileiro pelo qual não nega a grande admiração.

"Este vídeo, com uma das pessoas que mais admiro, Chico Buarque, e é lindo. Fui 'roubar' à talentosa Mônica Salmazo e partilho com vocês neste Dia Internacional do Obrigada (o)", rematou.

