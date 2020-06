Catarina Furtado ficou de coração cheio quando esta terça-feira teve liberdade para anuncia ao público a data de estreia do regresso do programa que mudou para sempre a sua vida: 'Príncipes do Nada'.

"Hoje é o dia que anuncio um dia muito esperado. Meses de trabalho muito duro, física e emocionalmente mas muito gratificante também porque as histórias felizes mantêm a esperança! Esta é a minha missão. Obrigada equipa do meu coração com quem casei há 14 anos da produtora Até ao Fim do Mundo", começou por declarar a apresentadora, que com orgulho afirma que 'Príncipes do Nada' é uma "extensão da sua pessoa... enquanto mulher, mãe, Embaixadora do Fundo das Nações Unidas para a População e comunicadora".

Para o fim ficou a aguardada data, 'Príncipes do Nada' regressa à TV dia 9 de junho, às 21h00, na RTP1.

