José Castelo Branco esteve no centro da polémica esta semana depois de o jovem Rafael Bailão, antigo concorrente do talent show ‘La Banda’, da RTP1, ter usado as suas redes sociais para denunciar que o famoso socialite tinha usado sem autorização uma montagem sua.

Ao ver a publicação em questão, o jovem terá tentado falar com o 'conde' para que este o identificasse na fotografia mas acabou bloqueado e sem os créditos que pretendia.

Perante a polémica que o caso gerou na imprensa cor-de-rosa, José Castelo Branco reagiu nas suas redes sociais.

"(...) Participou no 'The Voice', que até foi corrida a pontapé, porque ela nem sequer tem vozinha", começa por dizer, referindo-se ao jovem como "a criatura".

"(...) Diz que fez uma montagem da Torre Eiffel com o Big Ben e diz que eu publiquei, então a bicha diz que tem direitos de autor. (...) Você é bicha burra, limite-se a ser aquilo que é, contenha-se", acrescentou ainda.

