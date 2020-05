Na noite deste domingo, José Castelo Branco fez uso da sua conta oficial de Twitter para tecer duras críticas ao deputado André Ventura, a propósito de este ter homenageado Valentina - criança de nove anos que foi assassinada pelo pai e pela madrasta em Peniche -, afirmando que "não desistirá enquanto a prisão perpétua para monstros criminosos não for reposta em Portugal".

Estas palavras chocaram o marchant d'art, que considerou a política do deputado do Chega "reles e nojenta". "Parem este homem!!", afirmou numa publicação.

"Este homem é absolutamente ascoroso! E faz uma política reles e nojenta! FAZER POLÍTICA COM A MORTE TRÁGICA DE UMA CRIANÇA!?! Isto é gravíssimo! É uma enorme falta de conduta e de formação! Só consegue captar as pessoas com menos bases políticas... que infelizmente em Portugal são muitas", escreveu ainda.

De seguida, José Castelo Branco voltou à rede social para uma nova publicação sobre André Ventura, desta vez fazendo uso do seu humor para criticar a polémica relação entre o deputado e a comunidade cigana.

"Já sei porque é que o André Ventura odeia os ciganos! O pai dele era comerciante! Os ciganos roubaram os clientes", lê-se. E rematou com um alerta aos portugueses: "Também havia um que odiava judeus pelo mesmo motivo e vejam onde chegou. Querem o mesmo?".

