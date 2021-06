Esta quinta-feira, Maria Botelho Moniz terminou a emissão do programa 'Dois às 10' com um aviso aos espectadores: A TVI fez uma alteração na grelha em virtude do caso que está a marcar a atualidade.

Esta tarde, não será transmitido o episódio da novela 'Única Mulher', depois do Jornal da Uma. A estação vai alterar a sua programação para acompanhar as investigações relativas ao paradeiro de Noah, o menino de dois anos desaparecido Proença-a-Velha.

Noah desapareceu na manhã de quarta-feira, dia 16, em Proença-a-Velha, no município de Idanha-a-Nova. Pensa-se que tenha saído de casa entre as 05h00 e as 08h00 horas da manhã. A sua ausência foi depois notada pela mãe, que deu o alerta às autoridades pelas 08h30.

As buscas começaram com 34 operacionais. De momento, estão empenhados 127 operacionais.

