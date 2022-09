João Baião viveu em direto um momento particularmente difícil ao conduzir na crónica criminal um tema relacionado com um crime de pedofilia.

O programa 'Casa Feliz' fez a reconstituição de um caso em que um homem de 40 anos violou uma criança de oito anos e gravou o ato sexual com o telemóvel. As imagens chocaram o apresentador, que admitiu estar sem palavras.

"Devo dizer que, para além do choque da reconstituição desta história, o que mais me impressionou, nunca tinha visto isso, foi o vosso semblante a olhar para o chão. Jamais esquecerei a vossa expressão e o olhar de vergonha e do horror que foi assistir a esta reconstituição", disse o comunicador, visivelmente incomodado.

Mais tarde, achando que o microfone estaria desligado, já depois de ter passo a emissão para a colega Diana Chaves, é possível ouvir o apresentador dizer: "Não quero fazer mais isto. Não quero fazer mais isto".

