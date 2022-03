Casey Affleck e a namorada deram asas aos rumores de noivado, no domingo, depois de Caylee Cowan ter sido 'apanhada' com um vistoso anel enquanto desfrutavam de um passeio em Beverly Hills.

O ator, de 46 anos, e Caylee, de 23, mostraram-se muito afetuosos enquanto surgiram à frente dos fotógrafos.

A atriz de 'Sunrise in Heaven', como relata o Page Six, não escondeu o referido anel no dedo anelar esquerdo.

Para ver as imagens, clique aqui.

Leia Também: Jennifer Garner apoia amor de Ben Affleck e Jennifer Lopez