Mafalda de Castro esteve entre o vasto leque de famosos que no último fim de semana marcaram presença na ModaLisboa, ocasião na qual revelou os seus planos pessoais para o futuro.

Questionada pelo programa 'Passadeira Vermelha' sobre a pressão que lhe é feita em relação a um possível casamento com Rui Simões ou sobre ser mãe em breve, o rosto da TVI esclareceu.

"Não queria desiludir ninguém, mas acho que ainda vai demorar. Não tenho a coisa de casar, de ter filhos tenho mais. Imagino isso a acontecer antes do que propriamente o casamento. O casamento não tenho nada esse entusiasmo e essa vontade de casar, mas quem sabe... Com um anel no dedo a coisa pensa-se. Fica a dica", brincou, deixando o recado ao namorado para que comece a pensar no pedido de casamento.